TMW - Lazio-De Vrij, giovedì summit per il rinnovo. Clausola da 25 milioni

© foto di Federico Gaetano

Settimana importante in casa Lazio. Dopo la vittoria per 4-1 sul Milan di due giorni fa, la squadra di Inzaghi lavora a Formello per preparare al meglio l'esordio stagionale in Europa League di giovedì in casa del Vitesse (h 21.05). Oltre a contare per la classifica del gruppo K, la gara del Gelredome ha una duplice valenza. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i dirigenti capitolini approfitteranno del viaggio in Olanda per incontrare la SEG, l'agenzia che cura gli interessi di De Vrij, difensore biancoceleste in scadenza nel 2018. I rapporti tra le parti sono ottimi e c'è ottimismo per la fumata bianca relativa al prolungamento del contratto. Nell'accordo è prevista anche una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.