Fonte: Dal nostro inviato a Milano, Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sofian Kiyine dal ChievoVerona alla Lazio è trattativa che le due società stanno definendo proprio in queste ore. In giornata, il club biancoceleste vorrebbe chiudere l'ingaggio del centrocampista classe '97 per poi girarlo immediatamente in prestito alla Salernitana.