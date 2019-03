© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vetrina europea per Eljif Elmas del Fenerbahce che, dopo i due gol della prima gara di qualificazione con la sua Macedonia, ha giocato ieri tutti i 90 in Slovenia. Peraltro in un ruolo non suo, visto che il centrocampista ha agito da esterno sinistro, disimpegnandosi bene sotto gli occhi attenti di osservatori di più club: al seguito del giocatore c'erano infatti Lazio, Borussia Dortmund e società di Premier.