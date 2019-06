TMW - Lazio e Udinese su Santamaria, "marathonian" dell'Angers

L'anno scorso era stato un obiettivo della Fiorentina e il grande campionato giocato con l'Angers ha confermato che i viola ci avevano visto lungo: il classe '95 Baptiste Santamaria piace ancora in Italia, stavolta a Lazio e Udinese, che sono in contatto con il suo entourage in queste prime settimane di mercato. Secondo quanto da noi raccolto, il giocatore francese (soprannominato "marathonian" per le incredibili qualità fisiche, ndr), vero centrocampista box to box alla Veretout, potrebbe beneficiare del Decreto Crescita, circostanza che lo rende ancor più appetibile agli occhi dei club italiani.