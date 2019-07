© foto di Federico Gaetano

Jony Rodriguez è atterrato a Fiumicino. Ne dà notizia la Lazio tramite i propri account social. L'esterno mancino è in arrivo dal Malaga per 2 milioni di euro di indennizzo, per il giocatore pronti quattro anni di contratto a 1,5 milioni a stagione. Adesso le visite mediche poi l'attesa ufficialità per un importante rinforzo per Simone Inzaghi.