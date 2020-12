tmw Lazio, fisioterapia per Acerbi: attese novità nelle prossime ore. Correa e Leiva a riposo

Seduta di scarico per la Lazio a poche ore dalla vittoria sul Napoli. Simone Inzaghi ha lavorato con un ristretto gruppo di giocatori: Djavan Anderson, Akpa Akpro, Cataldi, Patric, Pereira, Muriqi, Moro, Franco e Adeagbo. Nelle prossime ore sono attese novità dall’infermeria per Francesco Acerbi. Il difensore ha svolto fisioterapia e si è visto in campo soltanto per un breve colloquio con il tecnico. A riposo anche Correa e Leiva.