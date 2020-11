tmw Lazio, furia Inzaghi all'intervallo: "Non abbiamo voglia di vincere!"

Era una furia all'intervallo, dopo un primo tempo sottotono che la sua Lazio aveva chiuso in svantaggio per 2-1 contro il Torino. Simone Inzaghi era talmente arrabbiato che la sua voce si sentiva forte e chiara anche fuori dallo spogliatoio dei biancocelesti, dalla pancia dell'Olimpico Grande Torino. Criticava alla sua squadra il fatto di aver perso quel furore agonistico che aveva sempre contraddistinto la Lazio, oltre a pretendere una maggiore cattiveria nei contrasti e nel recupero palla. "Per ora ci è andata bene, ma non abbiamo voglia di vincere questa partita" le parole che Inzaghi ha utilizzato per scuotere i suoi ragazzi. E i risultati, vedendo come è andata a finire, sono arrivati: pareggio immediato con Milinkovic-Savic, poi l'incredibile rimonta nel recupero fino al 3-4 che ha fatto esplodere gli aquilotti. Immobile al 95', Caicedo al 98', e la Lazio l'ha vinta proprio con quel furore agonistico che Inzaghi pretendeva dai suoi ragazzi all'intervallo.