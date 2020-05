tmw Lazio, giornata di tamponi per la squadra. Domani i risultati. Lunedì via alle sedute

Giornata di tamponi in casa Lazio in vista della ripresa degli allenamenti collettivi secondo i protocolli sanitari ufficializzati nelle scorse ore. Risultati attesi per la giornata di domani, con le sedute collettive che dovrebbero prendere il via lunedì prossimo.