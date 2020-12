tmw Lazio, il 2020 per la stampa biancoceleste: rammarico per lo scudetto, la Champions e i flop

Il 2020 della Lazio si era aperto con una vittoria in rimonta al fotofinish a Brescia e si chiuso a Milano quasi allo stesso modo: con una rimonta nel finale, sì, ma che ha decretato la sconfitta dei biancocelesti. Che hanno vissuto un anno intenso ed emozionante, da ricordare per il ritorno in Champions e per tanti altri record ottenuti. Ma c'è anche del rammarico, perché a Formello sono sicuri che senza il lungo lockdown la Lazio avrebbe potuto vincere lo scudetto. Per commentare questi 12 mesi che sono giunti al termine ed entrare nel nuovo anno, su TuttoMercatoWeb.com sono intervenuti tre giornalisti che quotidianamente seguono le vicende della squadra di Inzaghi.

Il 2020 della Lazio si chiude con più rammarico per quello che poteva essere e non è stato (scudetto) oppure con più soddisfazione per il ritorno in Champions?

Daniele Rocca (Il Tempo, LaLaziosiamonoi.it)

"Il 2020 della Lazio a prescindere è un anno molto buono. Non sono uno di quelli che si rammarica per la potenziale vincita dello scudetto, perché con 12 giornate ancora da giocare non sarebbe stato assolutamente scontato che la Lazio avrebbe vinto il titolo. Sicuramente se la sarebbe giocata, sicuramente non sarebbe arrivata quarta come poi è successo, però la certezza non l'avrebbe data nessuno. Essere tornati in Champions, in un momento così delicato, rimane un motivo di grandissimo vanto. Rimane un anno positivo anche per il cammino nel girone europeo, che la Lazio avrebbe potuto anche passare al primo posto se avesse avuto a disposizione sempre i giocatori a disposizione".

Francesco Pietrella (La Gazzetta dello Sport)

“Di sicuro con più soddisfazione. Ritorno in Champions dopo 13 anni dopo tante beffe negli anni passati, secondo posto nel girone di Champions e quarta la stagione scorsa. Non credo che la Lazio avrebbe vinto lo scudetto, ma fino all’ultima giornata sarebbe stata lì e avrebbe dato fastidio. Funzionava tutto, ma è anche girato tutto bene e bisogna considerarlo. Vedi i pareggi all’ultimo, che comunque hanno fatto guadagnare alla Lazio la giusta nomea di una squadra alla Braveheart. Il lockdown e il covid hanno cambiato le cose, ma il 2020 resta un anno storico e di sicuro uno dei migliori dell’era Lotito. Se non addirittura il migliore”.

Carlo Roscito (Corriere dello Sport, Radio Incontro Olympia)

"La Champions era un obiettivo che la Lazio non raggiungeva da tredici anni, quindi dico soddisfazione. Ma era diventato il traguardo minimo a un certo unto della stagione, visto il rendimento dei biancocelesti. Ecco perché sullo sfondo rimane anche il rammarico: il 2020 al altissimo livello della Lazio è durato solo due mesi, dopo il lockdown abbiamo visto un'altra squadra".

Valerio Cassetta (Radiosei)

"La sensazione diffusa è che la pandemia abbia di fatto interrotto un sogno, ma soprattutto abbia messo fine alla stagione del “Quando ti ricapita...”. Nel corso della passata annata, prima del lockdown, diversi episodi, al di là della bravura della squadra, erano girati dalla parte della Lazio, e avevano fatto pensare che i biancocelesti potesse davvero dire la propria per la volata scudetto. Alla fine è arrivato il quarto posto, obiettivo prefissato ad inizio stagione, quindi lo scopo è stato raggiunto, ma un po’ di amaro in bocca sicuramente è restato per quello che sarebbe potuto accadere..."

Detto che per il migliore non ci sono dubbi, visto il rendimento di Immobile, chi è stata invece la delusione?

Daniele Rocca (Il Tempo, LaLaziosiamonoi.it)

"Mi verrebbe da dire Tare. Questo giudizio negativo è figlio della grande stima che nutro nei suoi confronti, perché da un dirigente così capace mi aspetto sempre il massimo. E ormai è troppo tempo che non tira fuori dal cilindro la scommessa vincente. È stato vicinissimo a prendere Silva: il fatto di non esserci riuscito, anche se per colpa non sua, ha aperto una ferita che ancora non si è rimarginata. Poi gli acquisti fatti in estate ancora non stanno dando quella marcia in più che sarebbe servita nell'anno della Champions. Più di Fares e Muriqi, è deludente che il direttore sportivo non sia riuscito a prendere giocatori più forti".

Francesco Pietrella (La Gazzetta dello Sport)

"La delusione è Strakosha. Il cambio della guardia con Reina è la naturale conclusione di un portiere di medio livello che negli anni ha ringraziato la scarsa - per non dire inesistente - concorrenza (Proto e Vargic), e alcuni errori in gare decisive sono spesso passati inosservati. Dispiace per il ragazzo, che ha sempre lavorato duro e che a 15 anni si allenava alle 7 del mattino per migliorare e guadagnarsi il posto, ma Reina non lo sta facendo rimpiangere. Merita di fare il titolare, e la Lazio farebbe bene anche a guardarsi intorno per un investimento".

Carlo Roscito (Corriere dello Sport, Radio Incontro Olympia)

"Luiz Felipe: sembra sempre a un passo dall'esplosione definitiva, ma viene sempre limitato dai problemi fisici. Ha saltato quasi la metà delle partite del 2020, gioca troppo poco per diventare un ottimo difensore. Deve risolvere le problematiche fisiche, altrimenti rischia di mettere in difficoltà la Lazio, che crede e punta molto in lui".

Valerio Cassetta (Radiosei)

"Difficile, trovare un flop, ma in tanti si aspettavano qualcosina in più da Strakosha, soprattutto nel post lockdown".

Un giudizio su Inzaghi? Rinnoverà?

Daniele Rocca (Il Tempo, LaLaziosiamonoi.it)

"È tremendamente positivo. Le critiche che vengono mosse a Inzaghi oggi verranno spazzate via dal suo eventuale successore. Il tifoso della Lazio si è abituato troppo bene con Inzaghi che adesso si appella a tutti i piccoli/grandi (pochi) errori che fa. Vorremmo sempre di più, ma non ci scordiamo che è un allenatore di 44 anni. È giovane ma ha già un profilo europeo, lo ha dimostrato con la gestione della rosa nelle settimane in cui aveva pochi elementi a disposizione".

Francesco Pietrella (La Gazzetta dello Sport)

"Inzaghi come Ferguson è quello che si augurano tutti, anche se resta difficile. Insieme a De Zerbi, in questo momento, è il miglior giovane allenatore italiano. Un patrimonio che va blindato e tenuto stretto, al netto di qualche errore, soprattutto ultimamente, ma comprensibile visto ciò che ha fatto negli anni e ciò che è riuscito a costruire. Dopo quella dello scudetto (piena di campioni) la sua è la miglior Lazio mai vista. Il mercato gli ha offerto poco (manca un esterno sinistro in primis, poi un difensore), gli allenatori lavorano con quello che hanno e lui ha sempre fatto miracoli. Chiaro, non si vive di rendita, ma il rinnovo per la Lazio è essenziale".

Carlo Roscito (Corriere dello Sport, Radio Incontro Olympia)

"Positivo per i traguardi raggiunti: sia nel 2020 ma anche negli anni scorsi. Come la società, anche lui ha commesso degli errori, per esempio nella gestione dei calciatori appena rientrati dagli infortuni. Mi auguro che presto venga risolta la situazione contrattuale e che si capisca - da una parte e dall'altra - se sia meglio voltare pagina o andare avanti insieme. La Lazio deve capire se sia giusto puntare ancora su di lui, ma soprattutto - visto il legame che c'è e il suo passato - la questione deve essere di convinzioni: non deve dipendere dal fattore economico e da qualche migliaia di euro".

Valerio Cassetta (Radiosei)

"Inzaghi ha raggiunto gli obiettivi prefissati e per il momento, nonostante qualche battuta d’arresto in campionato, è ancora in lotta per il quarto posto e si è guadagnato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League che mancavano da 20 anni. Giudizio positivo".

Una previsione sul 2021 della Lazio?

Daniele Rocca (Il Tempo, LaLaziosiamonoi.it)

"Dipenderà moltissimo dal calendario. Questa squadra dimostra di essere ancora incompleta, in almeno due reparti: in difesa e sugli esterni. Nella scorsa stagione è riuscita a sopperire a tutte le sue mancanze perché giocava una volta a settimana, avendo snobbato completamente l'Europa League. Se la Lazio dovesse ritrovare continuità e avere sempre a disposizione i calciatori migliori potrà risalire in classifica. L'obiettivo è tornare in Champions League e i biancocelesti hanno tutte le carte in regola per farlo. Immobile? Vorrei proiettarmi in avanti di vent'anni per capire come si parlerà di lui. Non si è ancora capita la sua grandezza".

Francesco Pietrella (La Gazzetta dello Sport)

"Dico un 30% per il quarto posto. Molto difficile quest’anno: a gennaio va puntellata la fascia e senza un innesto quel ruolo è quasi scoperto. In attesa di scoprire se Muriqi valga o meno 20 milioni, e per ora no. Se la gioca con Atalanta, Napoli e Roma, che per me ad oggi è la favorita per la qualificazione in Champions da 4ª. In Champions che dire? Roma-Barcellona ha dimostrato che tutto è possibile e che i giganti inciampano. Se la Lazio dovesse raggiungere i quarti di finale eliminando il Bayern sarebbe la più grande impresa della sua storia. Mission impossible, ma chissà".

Carlo Roscito (Corriere dello Sport, Radio Incontro Olympia)

"Veramente difficile farne. Nei prossimi 6 mesi c'è la speranza che la Lazio possa fare una bella rimonta in campionato per ribadire il quarto posto in classifica e fare una bella figura contro il Bayern Monaco. E poi c'è la Coppa Italia: potrebbe essere l'ago della bilancia sui giudizi della stagione in corso".

Valerio Cassetta (Radiosei)

"La Lazio ha tutte le carte in regola per puntare al quarto posto. La sfida di Champions League contro il Bayern Monaco sarà proibitiva, ma allo stesso tempo emozionante. Se la squadra di Simone Inzaghi dovesse ritrovare le motivazioni dello scorso anno, potrebbe sorprendere ancora una volta".