tmw Lazio, Immobile alle visite post Covid: "Convocato per Crotone? Certo, se sto qua..."

"Ce la fai per Crotone?" è la domanda rivolta a Ciro Immobile dai cronisti presenti davanti alla clinica Paideia in attesa delle visite post Covid e post valzer dei tamponi: "Certo, se sto qua...". L'attaccante della Lazio ha potuto finalmente svolgere le visite mediche necessarie per poi tornare ad allenarsi in gruppo ed è visibilmente ottimista per un rientro quanto meno tra i convocati per la sfida di campionato contro la squadra di Stroppa. Una buona notizia per Inzaghi che ieri, sempre a causa del Coronavirus, ha perso anche Milinkovic-Savic.