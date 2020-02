vedi letture

tmw Lazio, Immobile c'è ma Milinkovic è in dubbio: da valutare per il Bologna

Ciro Immobile è tornato ad allenarsi, dopo che aveva saltato la seduta di ieri per un brutto attacco febbrile. Contro il Bologna Simone Inzaghi potrà dunque contare su di lui, mentre dovrà ancora capire se sarà a disposizione Sergej Milinkovic-Savic, assente in campo per il secondo giorno consecutivo (ha svolto soltanto un lavoro in palestra). Il serbo è molto affaticato e lo staff, che non è preoccupato, lo sta gestendo. I sicuri assenti saranno Acerbi, rientrante con l'Atalanta, e Lulic. Out anche Jony questo pomeriggio: possibile che sabato Marusic agisca a sinistra con Lazzari come quinto a destra.