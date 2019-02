Fonte: Dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Federico Gaetano

È cominciata la seduta di allenamento della Lazio alla vigilia della sfida contro il Siviglia, valida per l'andata dei sedicesimi di Europa League. Sui campi di Formello i biancocelesti stanno provando gli ultimi schemi per affrontare al meglio la formazione andalusa. Ciro Immobile lavora a parte: per il bomber corsa in compagnia di uno dei preparatori. Improbabile un suo impiego nel match di domani.