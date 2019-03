TMW - Lazio, Immobile: "Non si può prendere gol al primo tiro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato in zona mista al termine dell'1-1 di questa sera con la Fiorentina: “Abbiamo pagato alla prima occasione, questo è il calcio. Potevamo chiuderla prima per gestire il risultato. Ora siamo indietro in classifica, ma siamo ottimisti. Abbiamo giocatori forti che possono dare una mano e sostituirmi contro il Parma, bisogna dare tutto e vincere perché c’è lo scontro tra Inter e Milan e possiamo accorciare. Fraseggiamo molto, dipende dalle nostre caratteristiche, ci piace giocare veloce con la palla a terra. Dobbiamo rimanere lucidi e giocando come stasera, correggendo qualche sbavatura e con un po’ di fortuna possiamo fare tanto. Il palo? Ha fatto una paratona, ma ci sta. Dispiace soprattutto per l’occasione dopo perché potevo incrociare meglio. Ma non possiamo subire gol al primo tiro, abbiamo avuto un po’ di sfiga. Il figlio in arrivo? È sempre un’emozione diversa, è maschio e sarà tutto diverso. Non ci sembra vero che dobbiamo prendere tutto azzurro (ride, ndr). Siamo felici anche se siamo ancora in inferiorità numerica, due maschietti contro tre femminucce. Il nome non l’abbiamo deciso ancora, ci stiamo pensando e le bimbe vogliono dire la loro”.