tmw Lazio in campo divisa per reparti: Leiva recuperato, solo palestra per Luis Alberto

Cambio di gruppi in casa Lazio, che da oggi e per i prossimi giorni (fino a quando non torneranno le sedute collettive) dividerà la squadra a reparti. Questa mattina in campo i centrocampisti: Leiva, Milinkovic, Parolo, Cataldi, Jony, Andrè Anderson e Guerrieri. La notizia è il recupero di Leiva, impegnato con i compagni per buona parte dell’allenamento: riscaldamento a stazioni, esercizi con il pallone in percorsi, scatti e tiri in porta a concludere la sessione. Solo palestra per Luis Alberto che deve smaltire un affaticamento. In campo sia Inzaghi che il vice Farris: nel pomeriggio prima i difensori e chiuderanno la giornata gli attaccanti.