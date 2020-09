tmw Lazio, Inzaghi: "Abbiamo vinto una Supercoppa, che molti hanno già dimenticato"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, durante la presentazione della squadra ad Auronzo, parla così del ritiro che va a concludersi: "Volevamo ringraziare Auronzo e i nostri tifosi, che non ci hanno mai abbandonato. Speriamo di fare una stagione importante come quella appena passata. Abbiamo vinto anche una Supercoppa, che molti hanno già dimenticato, e siamo tornati in Champions dopo tredici anni. È rimasto un po' di rammarico per il post lockdown, ma ci tenevo a dire grazie a tutti, anche al mio staff, alla società e ai miei ragazzi".