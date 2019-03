Fonte: Riccardo Caponetti

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in occasione della VI edizione del corso da Team Manager della LUISS. Queste alcune dichiarazioni raccolte dall'inviato di TMW: "La Champions? Abbiamo delle grandi corazzate contro di noi. Non dovrà essere un'ossessione mai, sappiamo da dove siamo partiti. Tutto nel calcio è possibile, abbiamo anche vinto una Supercoppa contro la Juventus degli invincibili. L'anno scorso non siamo entrati in Champions per differenza reti e sono tre anni che arriviamo in semifinale di Coppa Italia. Siamo nel momento clou della stagione, se non avessimo avuto tutti questi infortuni saremmo ancora in Europa League. Dobbiamo andare avanti così. Lo stadio? Ogni squadra deve avere il proprio stadio, che farebbe incrementare gli introiti. Inoltre sarebbe importante come punto di riferimento per i tifosi".