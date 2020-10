tmw Lazio, Inzaghi: "Immobile? Spero faccia come Pippo. Serie A apertissima"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in zona mista nel corso del Festival dello Sport assieme al fratello Filippo: "Immobile come mio fratello? Ciro sta facendo benissimo, ha vinto la scarpa d'oro, speriamo che come Pippo segni due gol in una finale di Champions League!.

Sul Covid: “Sapevamo che con l'autunno il problema sarebbe riemerso. Ora siamo più pronti e attenti anche alle precauzioni. Ci sono delle regole da rispettare, molto chiare per tutti. Bisogna continuare sapendo che ci dovremo convivere. Fino a quando non ci sarà il vaccino, dovremo andare avanti. Il campionato non si può fermare”.

Serie A livellata verso l’alto? “Sì e le squadre medie come Fiorentina e Sassuolo hanno fatto grandissimi progressi. Sarà un torneo aperto, chi arriva meglio in primavera con la fortuna di avere tutti a disposizione, avrà maggiori chance per il titolo”.

Sulla bolla: “Purché non si fermi il campionato, sono d'accordissimo. Ripeto però che da sette mesi rispettiamo il protocollo con dei sacrifici. Ed è giusto che giochino anche le Nazionali".