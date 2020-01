Fonte: Patrick Iannarelli

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi commenta in zona mista la vittoria ottenuta sul campo del Brescia. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Il nostro segreto? Non molliamo, crediamo in quello che facciamo. Oggi abbiamo vinto una partita importantissima. È stata una gara insidiosa, avremmo dovuto sprecare meno nel primo tempo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché questa vittoria significa che la squadra ci ha creduto fino alla fine. Con la superiorità numerica avremmo dovuto fare meglio: il campo non era in condizioni ottimi, abbiamo avuto qualche problema di troppo. Scudetto? Dobbiamo pensare a crescere. Dopo due trofei vinti in 6 mesi, è normale aspettarsi una crescita. Io penso solo a conquistare la Champions League".