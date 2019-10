TMW - Lazio, Inzaghi sotto osservazione: forte idea Gattuso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Simone Inzaghi osservato speciale. Arriveranno le smentite di rito, ma la Lazio pensa fortemente a Gennaro Gattuso. Ci sarebbe già stato qualche contatto tra le parti. L’ex allenatore del Milan sembrerebbe il principale candidato per l’eventuale sostituzione di Inzaghi qualora i risultati dei biancocelesti, a stretto giro di posta, non dovessero soddisfare. La sensazione è che la posizione dell’attuale tecnico della Lazio non sia troppo solida. E Gattuso, a cui potrebbe pensare anche il Torino, è più di un’idea...