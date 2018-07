TMW - Lazio, Joaquin Correa è atterrato a Fiumicino. Foto e video

Fonte: dal nostro inviato Riccardo Caponetti

Doveva arrivare alle 23,45 ma anche per lui, come per Milan Badelj nel pomeriggio, il volo ha fatto registrare un'ora circa di ritardo. Alla fine però il fantasista Joaquin Correa, ormai ex Siviglia, è atterrato a Fiumicino dove ad accoglierlo c'erano oltre un centinaio di tifosi della Lazio che l'hanno accolto a suon di cori che acclamavano: "Tucu! Tucu!", soprannome del calciatore. Nelle prossime ore l'argentino ex Samp svolgerà le visite mediche con la società bianco-celeste, prima di apporre la sua firma sul nuovo contratto. Di seguito i due video da noi realizzati che ne immortalano l'arrivo nell'aeroporto capitolino.