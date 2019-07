© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sofian Kiyine e la Lazio, visite mediche in corso. Il centrocampista sta sostenendo i controlli medici di rito prima di firmare il contratto con i biancocelesti. Contratto che non sarà di quattro anni ma di cinque. Dopo le visite e la firma di rito, il prestito alla Salernitana. Kiyine pronto una nuova avventura, la Salernitana per il presente e la Lazio per il futuro...