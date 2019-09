Fonte: Tommaso Maschio

L'Al Gharafa, club del Qatar, guarda in Italia alla ricerca di un nuovo attaccante. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com la società del Qatar, dopo aver ricevuto il no di Mario Mandzukic sta adesso monitorando il centravanti della Lazio Felipe Caicedo, anche se per il momento non ci sono stati contatti ufficiali tra le parti.