TMW - Lazio, la probabile per il Celtic: c'è Caicedo. Out Luis Alberto

Fonte: dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Federico Gaetano

Pochi dubbi di formazione per Simone Inzaghi in vista della sfida di domani sera in Europa League contro il Celtic. Durante la rifinitura il tecnico biancoceleste ha provato la squadra che dovrebbe scendere in campo domani. Questi i probabili 11 per la gara contro gli scozzesi:

Lazio (3-5-2): Straskosha; Luiz Felipe, Acerbi, Vavro; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Caicedo, Immobile.