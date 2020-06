tmw Lazio, la ripresa a Formello: Luiz Felipe e Marusic non si allenano

Riprendono i lavori a Formello, con la Lazio che si ritrova in campo alle 10 dopo aver svolto i tamponi previsti dal protocollo sanitario. Messa alle spalle la domenica libera concessa da Inzaghi, la squadra comincia l'allenamento con un riscaldamento sui tappetini e con le Fitball, per passare a un esercizio tecnico con l'ausilio delle sagome. Poi possesso palla con le sponde e ampia parte tattica con la richiesta del tecnico - quasi un obbligo - di giocare palla a terra. Tornano a pieno regime Cataldi e Leiva, i due registi che la scorsa settimana avevano fatto differenziato. Non si vedono invece Adekanye, André Anderson, Luiz Felipe (indurimento del polpaccio) e Marusic: gli ultimi due avevano abbandonato anzitempo l'amichevole in famiglia di sabato. Le loro condizioni sono da valutare, difficile dire se siano a rischio per la trasferta di Bergamo. Il brasiliano oggi era comunque a bordocampo (insieme a Lulic): probabile che abbia lavorato in palestra.