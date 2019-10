TMW - Lazio, Lazzari: "Dispiace perdere così, ora testa alla Fiorentina"

Fonte: Riccardo Caponetti

Il suo gol non è bastato alla Lazio per conquistare i tre punti in Scozia, con il Celtic che ha vinto la gara ribaltando il risultato nella ripresa. Manuel Lazzari commenta così la sfida in zona mista. Queste le sue parole raccolte da TMW:

"Nel primo tempo ce la siamo giocata alla pari, nella ripresa invece li abbiamo schiacciati creando tre occasioni nitide e prendendo anche un palo con Correa. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare e loro al alla fine hanno trovato il gol del sorpasso"

Questo ko può incidere sul morale? "Dispiace molto perdere così perché la prestazione era stata importante. I giochi comunque sono aperti e ora ci giochiamo tutto nelle due partite in casa. Abbiamo le potenzialità per farlo, anche se la strada è in salita. Prima però ci aspetta il campionato e una trasferta molto difficile contro la Fiorentina, da domani inizieremo a pensare a quella perché dovremo tornare alla vittoria. Hanno grandi attaccanti, ma possiamo fare bene.

L'ansia da gol sta mettendo un po' di pressione? " Non penso che abbiamo pressione psicologica: il loro portiere ha fatto due miracoli su Parolo e Cataldi, oggi siamo stati sfortunati. La prestazione è stata importante, non era semplice giocare qui con questa personalità, volevamo tornare a casa con qualche punto. Adesso è tutto in salita, dobbiamo vincere le due partite in casa, ma prima pensiamo prima al campionato".

La mia stagione? E’ normale per un ragazzo che viene da una piccola realtà come la SPAL che si ritrova a giocare per la Champions League e in Europa aver bisogno di tempo per ambientarsi. Oggi è andata bene: sono contento per la mia prestazione e per quella della squadra. Non abbiamo chiuso la partita, dispiace perché andava vinta"