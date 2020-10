tmw Lazio, Lazzari ed Escalante in gruppo: migliora anche Milinkovic

Buone notizie da Formello per Simone Inzaghi, che ha ritrovato in gruppo Manuel Lazzari e Gonzalo Escalante: manca un solo allenamento alla partita contro il Bologna, ma entrambi dovrebbero essere a disposizione. Così come Sergej Milinkovic-Savic, oggi ancora fuori per la botta ricevuta col Dortmund. Gli altri assenti sono Vavro (problema muscolare), Cataldi (problemi intestinali) e Pereira (febbre).