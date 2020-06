tmw Lazio, Leiva, Cataldi e Jony parzialmente in gruppo: si rivede anche Adekanye

vedi letture

Aumentano i carichi di lavoro per la Lazio di Inzaghi, nella penultima seduta settimanale. Non si vedono inizialmente con i compagni Leiva, Cataldi e Jony, che cominciano la seduta del venerdì in palestra per poi affacciarsi in campo dopo un'oretta, quando la squadra aveva ultimato gli esercizi sulla forza (con elastici e scatti). Rimangono però sempre in disparte - come accaduto anche ieri - per dei lavori differenziati e vengono integrati al gruppo soltanto nell'ultima esercitazione della mattinata. Quella sulla fase offensiva: giro palla veloce per mandare al cross i quinti (Marusic provato ancora a sinistra) per gli attaccanti in area. Un passo in avanti per i tre, che nelle ultime sedute si erano limitati a gestire la propria condizione fisica. Assenti come di consueto i lungodegenti Lukaku e Lulic, arrivano buone notizie da Adekanye: fermo da una decina di giorni per uno stiramento, torna a correre in maniera blanda lungo il perimetro del 'Fersini' insieme al prof Bianchini.