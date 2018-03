TMW - Lazio, lite tra Nani e un tifoso sull'aereo di ritorno da Cagliari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Momenti di tensione sull’aereo di ritorno della Lazio da Cagliari. A scatenare tutto la richiesta di un tifoso presente sullo stesso aereo e voglioso di ricevere l’autografo sulla maglia biancoceleste da parte di Nani. Secondo quanto appreso dalla redazione di tuttomercatoweb.com, però, il giocatore si stava riposando e non avrebbe gradito la richiesta del tifoso suscitando la reazione anche di altri passeggeri nei confronti del centravanti portoghese. I toni si sarebbero poi alzati al punto da arrivare quasi alle mani tra i giocatori della Lazio e parte della tifoseria presente sull’aereo con Inzaghi e Tare in prima fila per cercare di fare da paciere tra le due fazioni. Tutto rientrato dopo qualche minuto di battibecco.