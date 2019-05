TMW - Lazio, Lotito: "Inzaghi ha un contratto, non servono trattative"

Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, riceverà il premio "Limone" nell'evento dedicato ai premi USSI di quest'oggi al circolo Canottieri Aniene. Queste le parole raccolte dal nostro inviato: "I risultati ottenuti sono conseguenza di una programmazione che dà i suoi frutti anche nel settore giovanile. Siamo saliti in Primavera 1, e l'Under 14 ha vinto il campionato dopo 15 anni. La Lazio dopo la Juventus è la squadra che ha vinto più di tutti, durante la mia gestione. Noi cerchiamo di coniugare risultati sportivi con quelli economici".

C'è più rammarico o soddisfazione per i risultati ottenuti?

"I risultati si conquistano sul campo, fare l'esegesi a posteriori non serve a nulla. Sappiamo quali sono stati gli errori commessi in questa stagione, dobbiamo farne tesoro per evitare che si ripetano in futuro".

A che punto è la trattativa con Inzaghi?

"Inzaghi ha un contratto, non servono trattative. Non mi sono mai posto il problema sul fatto che Inzaghi possa andare via. Anche quando stava scadendo il contratto di Tare abbiamo rinnovato. I problemi più importanti in questo momento sono l'organizzazione della rosa e la programmazione, sulle prospettive sportive future innestiamo gli interessi delle persone addette alla realizzazione del programma. Si vince e si perde tutti insieme, il programma è quello di stabilire obiettivi per la crescita che si vuole dare alla società. Sulla base di questo si avrà un confronto con gli addetti ai lavori e questo consentirà di poter fare scelte".

Si sente di dire che Inzaghi sarà l'allenatore della Lazio l'anno prossimo?

"Io non ho mai detto che Inzaghi deve andare via, stiamo parlando perché il nostro programma va da qui ai prossimi anni e lui ha un anno di contratto, non perché se ne andrà".

Cosa rappresenta l'Europa League per voi?

"L'Europa League rappresenta una costante per la Lazio, sono diversi anni che ci qualifichiamo e raggiungere la fase finale del torneo è il traguardo a cui ambiamo. La Lazio ha gettato le basi per tornare nell'olimpo del calcio internazionale, dal punto di vista: organizzativo, economico e sportivo".

Che programmi avete sul mercato?

"Il campionato è finito ieri, noi abbiamo un mercato aperto h 24 e 365 giorni all'anno, Tare se ne occupa con competenza, professionalità e serietà. L'anno prossimo la Lazio non sarà più debole, anche perché il nostro modo di fare mercato non è legato solo al nome ma al valore dei singoli giocatori a prescindere dal costo".

C'è una base d'asta per un talento come Milinkovic-Savic?

"Milinkovic così come l’anno scorso non è in vendita, poi se arrivasse un’offerta appetibile per lui e per noi valuteremo".

L'Atalanta può essere un modello?

"L'Atalanta ha fatto quello che fa la Lazio da tempo, solo che noi siamo partiti con 550 milioni debiti. Anche noi abbiamo raggiunto una Champions, più diversi titoli sportivi che altri non hanno vinto. Loro sono comunque un esempio per organizzazione e qualità delle persone".

Da presidente della Salernitana, cosa si aspetta dai prossimi ricorsi?

"Non me ne occupo e non esprimo giudizi, contano le sentenze, non i pareri. Dicono che dietro ogni cosa ci sia sempre Lotito, mi sembra fuori luogo".