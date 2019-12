TMW - Lazio, Lotito: "Nostro atteggiamento giusto. Viviamo alla giornata"

Fonte: dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha presentato la finale di Supercoppa Italiana alla stampa estera presso la sala conferenze a Fontana di Trevi. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Abbiamo voglia di dimostrare, il campionato è ancora lungo, vivremo giornata dopo giornata. Domenica sarà un appuntamento importante contro la Juventus. Dobbiamo vivere alla giornata, ragionando gara dopo gara. Quando recuperi gare come quelle di Cagliari, significa che hai voglia e forza. In passato ci è capitato il contrario, ovvero di subire delle rimonte. Servono coesione e determinazione per raggiungere obiettivi. Spero rimanga questo atteggiamento".

Cosa pensa dell'immagine del club fuori dall'Italia?

"La Lazio viene riconosciuta sempre per ciò che era prima. Io ho cercato di inculcare precisi valori durante la mia gestione. Ancora oggi, quando ci sono partite internazionali, veniamo additati come tifoseria di destra ma noi ci siamo sempre opposti con delle iniziative forti e precise. Parlo degli incontri nelle scuole, negli ospedali. Questo ci viene riconosciuto dagli addetti ai lavori, forse all'estero arrivano scarse comunicazioni, ancora hanno un'idea della Lazio legata all'era a me precedente. Noi abbiamo fatto una scelta, perché siamo sempre per il rispetto della legalità e dei valori. La Lazio deve avviare i giovani allo sport e al rispetto di queste regole. Non ci appartiene le etichette che spesso ci vengono attribuite. Siamo un ente morale, sempre in prima linea per combattere e portare risultati, per debellare i fenomeni negativi anche all'interno della tifoseria. Quando sono uscite una serie di situazioni che minavano la credibilità dei club, la Lazio ne era estranea. Qui vige la correttezza, la trasparenza. Il mondo del calcio deve valutarci per quello che facciamo, che va al di sopra di qualsiasi aspettativa".