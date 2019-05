TMW - Lazio, Lotito spera di convincere Inzaghi e Tare: mercoledì summit

© foto di Federico Gaetano

Lotito vuole convincere Simone Inzaghi e Igli Tare a rimanere alla Lazio. Entrambi accostati a panchine e ruoli dirigenziali prestigiosi, incontreranno il presidente mercoledì a Villa San Sebastiano, per fare il punto della situazione e capire quale può essere il futuro. Per Inzaghi c'è un rinnovo in cantiere fino al 30 giugno del 2022, per Tare un ritocco contrattuale, sebbene le sirene del Milan siano forti.

IN CASO DI ADDIO - I nomi sono molteplici, soprattutto per l'allenatore. Un ex laziale sarebbe ben visto, da Mihajlovic - probabilmente il favorito - a Liverani e Nesta, più come outsider. Oppure Giampaolo, che però dovrà decidere se rimanere alla Sampdoria. L'impressione è che alla fine potrebbe essere ricucito lo strappo antecedente alla vittoria della Coppa Italia.