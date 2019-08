TMW - Lazio, Lucas Leiva in campo ma non al 100%. Non verrà rischiato

Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

© foto di Federico Gaetano

Allenamento Lazio terminato da poco. Lucas Leiva, stando a quanto da noi raccolto dopo il riposo di ieri è tornato in campo, ma non ha svolto le prove tattiche. A oggi non verrà rischiato dal 1' per l'esordio in campionato: per il suo posto, ballottaggio Cataldi-Parolo. La Lazio sarà impegnata domenica sera sull'ostico campo della Sampdoria di Di Francesco.