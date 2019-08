TMW - Lazio, Luiz Felipe: "Grande partita, messo tutto in campo"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore della Lazio Luiz Felipe è intervenuto ai microfoni di TMW in zona mista al termine della gara vinta contro la Sampdoria: “È stata una grande partita, abbiamo messo tutto in campo. Sicuramente è una gara che ci può dare fiducia perché abbiamo un’altra grande partita in campo. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, insieme possiamo fare grandi cose. Mettiamo sempre tutto sul campo. Penso che dobbiamo lavorare tutti, poi chi fa la scelta è il mister. Poi penserò alla Nazionale”.

Su Milinkovic-Savic: ”È un grande calciatore e tutti lo sanno. Credo che lui rimanga, l’ha detto anche lui”.

Sul mercato: “Sono arrivati 4-5 giocatori per aiutarci, ma la squadra era già forte”.

Sul derby: “Sarà una grande partita, tutti i calciatori la vorrebbero giocare. Dobbiamo prepararci bene e mettere tutto sul campo”.

Sulle critiche: “Io lavoro tutti i giorni, le critiche ti fanno crescere. Tutti i calciatori sbagliano, bisogna lavorare a testa bassa”.