Luiz Felipe, difensore della Lazio, ha così parlato in zona mista dopo la vittoria dei biancocelesti in casa dell'Inter: "La fase difensiva è la nostra forza, e comincia dagli attaccanti come Caicedo e Immobile. Abbiamo fatto una gran prova di squadra, ora dobbiamo continuare su questa strada per l'obiettivo Champions. Sono felice per prestazione e tre punti: non sono ancora al 100% ma lavoro ogni giorno per migliorare sempre. Stiamo lavorando bene, i ragazzi stanno facendo benissimo. La nostra forza è il gruppo, chiunque dà sempre tutto. Scelta Italia-Brasile? Era difficile, anche l'Italia è una grande nazionale. Ma il calcio è cuore e volevo seguire la mia volontà".