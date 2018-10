TMW - Lazio, Lukaku verso il rinnovo fino al 2021

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jordan Lukaku corre veloce per riprendersi la Lazio. E anche per guadagnare un nuovo contratto in biancoceleste. Rinnovo vicino, nelle prossime settimane il terzino rinnoverà fino al 2021. Manca qualche dettaglio che deve ancora essere limato, ma le sensazioni sono positive. Lukaku e la Lazio sono a lavoro per andare avanti insieme...