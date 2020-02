Fonte: Riccardo Caponetti

Lazio a lavoro oggi a Formello per la prima seduta settimanale in vista dell’Inter. È tornato in campo Bastos, che si era fermato nella rifinitura di sabato per un problema al piede. È pienamente recuperato a differenza di Lulic, la cui caviglia non gli ha permesso ancora di allenarsi in gruppo. Ha riposato e nei prossimi giorni farà altri esami. Fermi oggi anche Lukaku e Parolo.