Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il laterale della Lazio Senad Lulic ha parlato anche in zona mista dopo la vittoria contro l'Inter. Questo quanto raccolto da TMW: "Una partita sofferta, queste gare sono belle anche da vincere così. Siamo stati bravi in fase difensiva, era molto importante non subire gol. Oggi siamo stati bravi a segnare subito e poi a difendere il risultato. Penso che quando perdi una partita 3-0 come all'andata devi cambiare qualcosa e così abbiamo fatto, oggi si è vista una squadra diversa. A me è piaciuto anche il secondo tempo, come abbiamo lavorato in fase difensiva. Raggiungere l'Inter? I conti li facciamo alla fine, l'importante è lavorare perché già mercoledì ci aspetta una partita importante e dobbiamo fare risultato pure là. Giocando così abbiamo sempre più fiducia nel nostro gioco, dobbiamo continuare su questa strada e vedremo dove saremo alla fine. Sapevamo come vincere qua, non è la prima volta che ci vinciamo".