tmw Lazio, Lulic in netto miglioramento. Differenziato per tre, assente Patric

Primo allenamento post Champions per la Lazio, che sabato affronterà l’Hellas Verona. Gli unici assenti sono Patric e Lulic, annunciato in netto miglioramento. Differenziato per Muriqi, Acerbi e Immobile: i due azzurri hanno iniziato in gruppo e poi hanno proseguito a lavorare in palestra.