TMW - Lazio, Lulic: "Mano di Bastos? Meritato la Coppa sul campo"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Losapio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Senad Lulic, capitano della Lazio, ha parlato in zona mista al termine della vittoria della settima Coppa Italia biancoceleste contro l'Atalanta:

Sensazioni dopo la vittoria?

"Ci godiamo questa vittoria che ci meritiamo e vediamo come si concluderà questo campionato".

Con la Coppa è arrivata anche l'Europa.

"Questa coppa ci dà la possibilità di giocare in Europa League. Non immagino una Europa senza Lazio. Per la Champions abbiamo perso troppi punti per strada, abbiamo commesso troppi piccoli e grandi errori".

Il futuro di Inzaghi?

"Inzaghi se rimane è un piacere per tutti perché sta facendo un grande lavoro. Ho sentito che rimane quindi è una grande cosa per la squadra".

Il fallo di mano di bastos?

"Non ho visto neanche se c'era. L'arbitro hanno fatto un buon lavoro. Abbiamo meritato questa coppa sul campo".

Gli scontri prima della partita?

"Le leggiamo solo ora queste notizie. Ilnostro lavoro è il campo. Dispiace sapere che succedono queste cose, non devono accadere. Dovremmo cercare di risolvere questo tipo di problemi, anche se noi pensiamo al campo".