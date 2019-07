TMW - Lazio, Lulic: "Non siamo da ottavo posto. Jony è forte"

Fonte: Riccardo Caponetti

Senad Lulic, centrocampista della Lazio, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro biancoceleste di Auronzo. Queste le dichiarazioni raccolte da TMW:

L’obiettivo rimane la Champions? Dove deve migliorare la Lazio?

“Sicuramente sì, non siamo da ottavo posto come l’anno scorso. Dobbiamo imparare dai nostri errori. Serve una rosa lunga per lottare per la Champions, c’è bisogno di una squadra forte e sana, con meno infortuni possibili”

Il mercato in entrata e in uscita?

“Spero che tutti i giocatori che sono qui in ritiro rimangano. Milinkovic? Per noi è importante, speriamo possa restare qua. Sono anche arrivati giocatori nuovi, speriamo che ne arrivino altri. Più acquisti ci sono, meglio è. La concorrenza fa bene a tutti”.

Cosa serve alla Lazio per centrare l’obiettivo?

“Se rimaniamo questi e se arrivano altri giocatori siamo a buon punto”

State già pensando alla Supercoppa?

“Negli ultimi anni ci stiamo dividendo le coppe con la Juventus. È normale pensarci , dobbiamo solo capire quando si gioca. Ma prima dobbiamo fare una bella preparazione, poi si vedrà”.

Il prossimo calendario di A?

“Qualsiasi squadra incontri poco cambia, le devi affrontare tutti. Vediamo cosa uscirà”.

Che impressione ti ha fatto Jony?

“È forte, solo così si può migliorare”.