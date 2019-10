Fonte: Riccardo Caponetti

Mattinata di controlli per Ciro Immobile presso la Clinica Paideia a Roma. L'attaccante nel match di ieri contro il Torino ha rimediato la lussazione al pollice della mano destra, già trattata e ricomposta nell’intervallo della gara. Non dovrebbe essere in dubbio per la sfida di domenica contro il Milan, ma la sua situazione verrà valutata quotidianamente dallo staff medico biancoceleste.