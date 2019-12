TMW - Lazio, maglia speciale per la Supercoppa con il logo della Regione

Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

Settimana speciale per la Lazio, tra l’euforia per il 3° posto in campionato e l’attesa per la Supercoppa italiana di domenica contro la Juventus. Proprio in vista della finale di Riad (ore 17.45 italiane), oggi è stata presentata una nuova maglia che i biancocelesti useranno nella sfida ai bianconeri per promuovere e dare maggior visibilità all’immagine della Regione Lazio. Ecco la foto del presidente della società Claudio Lotito in compagnia del vice presidente della regione Lazio Deniele Leodori.