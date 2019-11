Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Problemi sulla fascia destra per Adam Marusic, che si è fermato per un problema muscolare: salta sia Celtic che Lecce, per lui dunque appuntamento a dopo la sosta. Ciro Immobile invece già in campo oggi, ci sarà in Europa League, per la gioia di Simone Inzaghi. Per i biancocelesti la sfida agli scozzesi è assolutamente cruciale, dopo due ko in tre gare.