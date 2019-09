TMW - Lazio, Marusic: "Sto bene fisicamente. Ora testa all'Inter"

Fonte: Dall'inviato Riccardo Caponetti

Il giocatore della Lazio Adam Marusic ha commentato in zona mista il match vinto contro il Parma anche grazie a un suo gol: “Sono molto contento per il gol, ma anche perché abbiamo vinto. Era molto importante per noi. Ora dobbiamo guardare avanti, abbiamo questa partita mercoledì che sarà fondamentale”.

Sulle sue condizioni: “Ho saltato il ritiro con la squadra perché ho avuto un problema fisico. Ora sono tornato, mi sento fisicamente bene e questo è importante. Devo lavorare di più. Il gol? Anche lo scorso anno ho segnato contro di loro, spero di farne altri”.

Sull’Inter: “Giochiamo a San Siro, dobbiamo preparare bene la sfida perché giochiamo contro una squadra che ha vinto il derby ed è in forma. Speriamo che il risultato sia positivo per noi”.

Ancora sul Parma: “Sapevamo che questa partita era molto importante per noi. Giocavamo in casa, davanti ai nostri tifosi e ci serviva una vittoria. È importante per me il fatto che sto bene fisicamente, quando sono al 100% sono contento. Anche lo scorso anno ho avuto qualche problema, ma quest’anno sto meglio”.

Sugli obiettivi stagionali: “Non ci abbiamo ancora pensato, il campionato è appena iniziato e dobbiamo guardare partita dopo partita. Andiamo avanti”.