tmw Lazio, mercoledì il big match con l'Atalanta: ottimismo su Marusic, meno su Luiz Felipe

vedi letture

La Lazio è la squadra che è ferma da più tempo, essendo stata la prima a scendere in campo nel 26esimo turno di campionato. Quel 2-0 al Bologna, alle 15 di sabato 29 febbraio, l'aveva proiettata in vetta alla classifica per una settimana, prima che la Juventus battesse l'Inter e tornasse a +1 in cima. Poi il lungo lockdown, che ha visto la Lazio comunque protagonista. Da Lotito a Diaconale, la società biancoceleste è stata sempre nelle prime pagine dei quotidiani per l'intenzione - poi rivelatasi corretta - di voler portare a termine il campionato. Durante la quarantena tutti i giocatori di Inzaghi sono rimasti a Roma, un motivo di vanto che il club ha sempre ribadito. C'è unione, compattezza ed entusiasmo per provare a raggiungere il sogno scudetto, anche se, rispetto a come sarebbero potute andare le cose senza emergenza, questo mini-campionato presenta molte difficoltà. Una su tutte, il fitto calendario, che impone più rotazioni rispetto alla normalità: la Lazio infatti era fuori dalle coppe e avrebbe giocato una volta ogni sette giorni. Un vantaggio che è stato azzerato e diventa un limite, considerando la lunga rosa della Juve di Sarri.

Gli assenti - Partiamo dai sicuri indisponibili. Lulic ne avrà ancora per un po' dopo la doppia operazione alla caviglia sinistra di fine febbraio, mentre Lukaku nei prossimi giorni dovrebbe tornare in gruppo a più di 4 mesi dall'ultima volta: avrà bisogno di tempo per ritrovare lo smalto giusto. Adekanye e Andrè Anderson sono gli altri due che non parteciperanno alla trasferta bergamasca. Si teme che possano finire tra gli indisponibili anche Luiz Felipe e Marusic: il primo per un'elongazione dell'adduttore, il secondo per un problema al solito flessore. C'è più ottimismo circa il laterale montenegrino, la cui presenza mercoledì - per via della sua fisicità - è considerata determinante. Nessun squalificato, 5 invece sono i diffidati (Immobile,

Caicedo, Cataldi, Acerbi e Lazzari);

Il calendario - All'andata il pareggio in rimonta per 3-3 con l'Atalanta segnò il punto di svolta di tutta la stagione. Perché i biancocelesti riuscirono a fare bottino pieno in uno snodo cruciale e complicato del calendario, arrivando a giocarsi addirittura il primo posto. Dopo la trasferta lombarda di mercoledì, la Lazio ospiterà il casa la Fiorentina (sabato 27 giugno), poi andrà nella Torino granata (30 giugno) per poi attendere - il 7 luglio - all'Olimpico il Milan dell'ex Pioli. Gare difficili ma fondamentali per arrivare a giocarsi tutto il 20 nel big match contro la Juventus.

Probabile formazione - La certezza di Inzaghi è quel 3-5-2 con cui ha vestito alla perfezione la sua Lazio da diverse stagioni. Acerbi e Radu sono sicuri dei posti in difesa, davanti Strakosha, mentre ancora da capire chi sarà il terzo: Patric o Bastos - in ordine di gerarchia - se non dovesse esserci Luiz Felipe (al momento è più no che sì). I tre centrali di centrocampo non sono in discussione - Milinkovic, Leiva e Luis Alberto - e Lazzari farà il quinto a destra mentre Marusic e Jony si giocano la maglia a sinistra: se il montenegrino darà garanzie fisiche, giocherà lui. Davanti il titolare inamovibile è Immobile, Caicedo è in ballottaggio con Correa.