tmw Lazio, Milinkovic non preoccupa: con l'Atalanta dovrebbe esserci. Nuovi esami da lunedì

Le condizioni fisiche di Sergej Milinkovic-Savic fanno preoccupare la Lazio ma il giocatore non dovrebbe essere in dubbio per la gara contro l'Atalanta in programma per mercoledì 24 giugno alle 21.45. Lo staff tecnico della Lazio spera infatti di riaverlo a disposizione entro 4 o 5 giorni, in tempo dunque per recuperare al 100%. Il centrocampista serbo effettuerà comunque alcuni esami all'inizio della prossima settimana, per capire in che modo il ginocchio avrà reagito al trauma.