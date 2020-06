tmw Lazio, Milinkovic-Savic conferma i progressi: super gol al volo in allenamento

Per il secondo allenamento consecutivo, dopo quattro giorni di riposo, Milinkovic lavora a Formello con i suoi compagni (inizia con un riscaldamento differenziato e poi si aggrega al gruppo). Il problema al ginocchio (mercoledì aveva rimediato una distorsione) sembrerebbe essere alle spalle, vedendo anche il grande gol che segna - al volo, in una specie di bicicletta - durante l'esercitazione finale. Progressi anche per Vavro, ormai sulla via del pieno recupero dopo lo stiramento rimediato nei primi istanti dopo la fine del lockdown totale.

Gli assenti - Leiva lavora in palestra: l'infiammazione al ginocchio destro non preoccupa la Lazio ma non viene rischiato. Non si vedono sul campo neanche Adekanye (stiramento) e Cataldi (probabile affaticamento). Oggi è previsto il secondo tampone per i rientranti dall'estero - Lulic, Lukaku, Proto, Djavan Anderson e Moro - che da domani potrebbero tornare con il gruppo squadra. Non tutti lo faranno: per esempio Lulic è ancora indietro nel programma riabilitativo e lavorerà a parte.