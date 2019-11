TMW - Lazio, Milinkovic-Savic: "Il gol? Già scrivevano che ero fuori forma..."

Fonte: Dall'inviato Riccardo Caponetti

In zona mista, al termine del match vinto contro il Lecce, è intervenuto il giocatore della Lazio Sergej Milinkovic-Savic: “Sono contento, dopo una partita come quella di giovedì dove abbiamo fatto male, vincere oggi era importante. Siamo tutti contenti”.

Il gol una liberazione? Sentivi la pressione? “Sì, sicuramente. Qualcuno aveva già iniziato a scrivere che non sono in forma, ma lasciatemi un po’ di tempo perché sto tornando”.

Perché questa doppia faccia tra l’Europa League e il campionato? “Giovedì nel secondo tempo secondo me abbiamo creato tante occasioni, ma la palla non voleva entrare. In campionato invece è entrata”.

Potete conciliare campionato ed Europa League? “È difficile giocare al massimo sia campionato che Europa League giocando giovedì, però non è impossibile recuperare”.

Il rigore contro? “Mi hanno detto che non c’era. L’ho toccato poco poco, ma se si fischia ogni contatto se ne devono fischiare 10 a partita”.

Obiettivo Champions? “Tutti gli anni è il nostro obiettivo, ora siamo terzi e speriamo di rimanerci fino a fine stagione. Mi piace essere sotto pressione, in tanti mi dicono che gioco meglio quando mi mettono pressione".