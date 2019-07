TMW - Lazio, Milinkovic via? Lotito: "Vedremo se ci saranno le condizioni"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

"Ci stiamo attrezzando per fare bene, vediamo cosa riusciremo a fare da qui a fine mercato. Vogliamo costruire una squadra molto competitiva". Parole e pensieri di Claudio Lotito, intercettato dal nostro inviato pochi minuti prima l'inizio della stesura dei calendari.

Sarà difficile trattenere Milinkovic-Savic?

"Vedremo quali condizioni si verranno a creare sul mercato, noi con lui abbiamo un ottimo rapporto. Vedremo le offerte che arriveranno dal mercato, con uno spirito di collaborazione che tuteli l'interesse della società e quello del calciatore".

In entrata promette un colpo ai tifosi?

"Gli investimenti che sono stati fatti negli anni scorsi ci hanno permesso di lottare ad alti livelli, poi i risultati dipendono anche da elementi imponderabili. Spero quest'anno si possa far tesoro degli errori commessi nell'ultimo stagione, si parte con la voglia di affermare le nostre qualità. Vediamo cosa succederà".

Quanto vale Milinkovic-Savic?

"Il mercato non si fa dinanzi alla tv. Io non l'ho messo in vendita e lui sta bene con noi. Vedremo se ci sono le condizioni e che tipo di condizioni verranno offerte. Vogliamo tutelare gli interessi del calciatore e della società".