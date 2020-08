tmw Lazio-Muriqi, sempre più vicini: l'attaccante non si sta allenando col Fener causa mercato

La Lazio aspetta con ansia Vedat Muriqi. Nonostante la paura di un David-Silva bis e il comunicato di ieri del Fenerbahçe, il club biancoceleste resta fiducioso per l'arrivo dell'attaccante classe '94 durante la prossima settimana. Nell'operazione non entrerà il cartellino del difensore Bastos, discorso da affrontare semmai in via parallela, ma l'accordo dovrebbe aggirarsi invece intorno ai 18 milioni di euro già annunciati tempo fa.

La Lazio vuole chiudere in fretta e averlo a disposizione possibilmente già lunedì, con Muriqi che secondo quanto filtra dalla Turchia avrebbe saltato gli ultimi allenamenti non per problemi fisici (questa la versione ufficiale del Fener), bensì per ragioni di calciomercato in quanto completamente integro e intenzionato a cautelarsi in vista del molto probabile trasferimento in Serie A. Sullo sfondo, da segnalare infine un tentativo di inserimento della Roma, che nelle ultimissime ore si è informata circa la situazione del nazionale kosovaro.